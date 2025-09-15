La Pubblica assistenza di Vezzano per le famiglie in difficoltà: torna anche quest’anno “Dona la scuola”

La Pubblica assistenza di Vezzano Ligure ha organizzato l’iniziativa “Dona la scuola”, una raccolta di materiale scolastico destinata alla scuola primaria. L’obiettivo è sostenere le famiglie in difficoltà del territorio, contribuendo a ridurre i costi scolastici. Il punto di consegna per il materiale sarà attivo dal 18 al 27 settembre presso la sede operativa dell’associazione, situata a Fornola, in via Maddalena.

Chi desidera partecipare potrà donare quaderni a quadretti da 5 e 10 mm, quaderni a righe con rigatura A, B o C, album a fogli bianchi F4, colle stick, penne cancellabili, matite colorate, pennarelli, righelli, gomme da cancellare, forbici con punta arrotondata, temperamatite con contenitore e risme di carta A4. Al termine della raccolta, l’associazione si occuperà di consegnare il materiale alle famiglie che ne faranno richiesta, garantendo il totale anonimato e la riservatezza.

