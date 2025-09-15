COMMENTA
La Pubblica assistenza di Vezzano per le famiglie in difficoltà: torna anche quest’anno “Dona la scuola”

Pubblica Assistenza di Vezzano

La Pubblica assistenza di Vezzano Ligure ha organizzato l’iniziativa “Dona la scuola”, una raccolta di materiale scolastico destinata alla scuola primaria. L’obiettivo è sostenere le famiglie in difficoltà del territorio, contribuendo a ridurre i costi scolastici. Il punto di consegna per il materiale sarà attivo dal 18 al 27 settembre presso la sede operativa dell’associazione, situata a Fornola, in via Maddalena.

Chi desidera partecipare potrà donare quaderni a quadretti da 5 e 10 mm, quaderni a righe con rigatura A, B o C, album a fogli bianchi F4, colle stick, penne cancellabili, matite colorate, pennarelli, righelli, gomme da cancellare, forbici con punta arrotondata, temperamatite con contenitore e risme di carta A4. Al termine della raccolta, l’associazione si occuperà di consegnare il materiale alle famiglie che ne faranno richiesta, garantendo il totale anonimato e la riservatezza.

