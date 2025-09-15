L’augurio dell’assessore Brogi agli studenti spezzini per il nuovo anno scolastico

Con l’avvio delle lezioni, l’assessore all’Istruzione del Comune della Spezia ha rivolto un messaggio di auguri agli studenti, alle famiglie e al corpo docente.

“Voglio augurare a tutti gli studenti, alle famiglie e agli insegnanti un buon inizio di anno scolastico – ha dichiarato –. Studiare è fondamentale: significa crescere, imparare, ma anche conoscere le nostre radici, la nostra cultura, la nostra identità. La scuola è anche il luogo dell’incontro e dell’integrazione: rispettare le differenze ci arricchisce, ma senza mai dimenticare da dove veniamo. Con questo spirito vi auguro un anno ricco di impegno, passione e soddisfazioni. Buon anno scolastico a tutti!”.

Un messaggio che vuole sottolineare il valore formativo e sociale della scuola come punto di riferimento per l’intera comunità.

