Maxi rissa in Via Fontevivo: due feriti gravi, aggrediti anche i poliziotti, circolo sospeso per un mese

Due persone sono state ricoverate in ospedale con lesioni gravissime. Ora il locale da dove è partita una violenta rissa, culminata con delle coltellate, all’alba di domenica mattina è stato sospeso per un mese. Riparte da qui la vicenda che si è consumata all’alba dell’altra mattina che ha creato non poca apprensione. Il sole stava per fare capolino dalle colline quando in Via Fontevivo dopo una notte di balli e consumo di alcolici tra due gruppi di persone, per motivi in fase di accertamento da parte della Polizia di Stato, prima è scoppiato un aspro litigio all’interno del circolo diventando poi una violenta rissa spostatasi all’esterno.

Non c’è stata esclusione di colpi ed è stato necessario l’intervento di almeno due ambulanze, del 118, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e della Polizia locale per contenere la situazione, infatti sarebbero state una ventina le persone coinvolte tra di loro anche delle donne. Due uomini sono stati feriti gravemente. Uno di loro avrebbe riportato ferite guaribili fino a quaranta giorni, un altro ha riportato altri traumi da tenere monitorati con attenzione. Il contesto non era affatto semplice perché alla vista delle forze dell’ordine le persone coinvolte nella rissa hanno dato contro anche ai poliziotti ferendone lievemente qualcuno. Tutti i feriti sono stati poi accompagnati negli ospedali della Spezia e Sarzana.

