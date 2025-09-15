Moneglia: venerdì 19 alle 9.30, appuntamento con “Puliamo il Mondo”

Da LabTer Tigullio

Il Comune di Moneglia, tramite il LabTer Tigullio, Centro di Educazione Ambientale di riferimento per il Tigullio Orientale, ed in collaborazione con l’Associazione Turistica Pro Loco, hanno organizzato con grande successo, per tutta l’estate, le visite guidate al centro storico di Moneglia in orario serale, le attività per bambini e famiglie e le escursioni guidate nel territorio alla scoperta delle frazioni attorno a Moneglia nell’ambito del progetto “Colline in luce” voluto dall’Associazione Musicale Felice Romani con cui il LabTer ha collaborato. E si conclude una proficua stagione estiva con la trentaduesima edizione di “Puliamo il Mondo”, l’annuale iniziativa di Legambiente finalizzata a sensibilizzare tutti sull’importanza dell’azione di ciascuno di noi per la salvaguardia dell’ambiente.

» leggi tutto su www.levantenews.it