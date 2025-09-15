COMMENTA
Nuova diga, Bucci: “Entro un mese pronto il primo maxi cassone, va tutto avanti come pensavamo”

Genova. Sarà pronto “entro un mese” il primo dei grandi cassoni della nuova diga foranea del porto di Genova. Lo ha spiegato oggi il presidente ligure e commissario straordinario Marco Bucci, a margine della conferenza stampa di presentazione del 65esimo Salone Nautico.

“Il primo grande cassone è in costruzione – ha detto Bucci -. Se non sbaglio, sono arrivati a 20 metri di altezza, devono arrivare a 33, quindi sicuramente sarà finito entro un mese. Il cassone si costruisce su una chiatta galleggiante con le gru e i casseri. Siccome è più alto del sistema, arrivati a 18-20 metri la chiatta viene affondata. Questa operazione è già cominciata”.

