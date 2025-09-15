Nuovo anno scolastico, l’amministrazione di Albenga in visita nelle scuole: “Che sia un cammino fatto di scoperte, crescita e amicizia”

Albenga. In occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico il sindaco Riccardo Tomatis, insieme al vicesindaco Silvia Pelosi ha portato il saluto dell’amministrazione comunale ai dirigenti scolastici dell’istituto comprensivo Albenga I e II, agli insegnanti, al personale scolastico, ai bambini e alle loro famiglie.

Il Sindaco Tomatis afferma: “Desidero rivolgere un sincero augurio a tutti per un anno sereno e ricco di soddisfazioni. Gli insegnanti svolgono il loro lavoro con grande passione e dedizione, accompagnando i ragazzi nella crescita con professionalità ed empatia. Un saluto speciale va ai bambini delle classi prime della scuola primaria, che iniziano un percorso importante: sarà un cammino fatto di scoperte, di studio ma anche di divertimento e di nuove amicizie”.

