Nuovo anno scolastico, l’amministrazione di Albenga in visita nelle scuole: “Che sia un cammino fatto di scoperte, crescita e amicizia”

Generico settembre 2025

Albenga. In occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico il sindaco Riccardo Tomatis, insieme al vicesindaco Silvia Pelosi ha portato il saluto dell’amministrazione comunale ai dirigenti scolastici dell’istituto comprensivo Albenga I e II, agli insegnanti, al personale scolastico, ai bambini e alle loro famiglie.

Il Sindaco Tomatis afferma: “Desidero rivolgere un sincero augurio a tutti per un anno sereno e ricco di soddisfazioni. Gli insegnanti svolgono il loro lavoro con grande passione e dedizione, accompagnando i ragazzi nella crescita con professionalità ed empatia. Un saluto speciale va ai bambini delle classi prime della scuola primaria, che iniziano un percorso importante: sarà un cammino fatto di scoperte, di studio ma anche di divertimento e di nuove amicizie”.

