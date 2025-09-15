Perché la politica estera non si trasformi in politica di guerra

L’appello è stato lanciato dalla nostra Associazione “Il Rosso non è il nero” e pur nella modestia delle interlocuzioni ha raggiunto una dimensione nazionale di cui non si puà trascurare l’ampiezza politico – culturale rappresentando tradizioni diverse in una dimensione unitaria che sempre sta alla base della nostra iniziativa. Si prega di fornire il massimo della diffusione possibile: il centro del nostro discorso rimane quello della necessità che ogni atto di politica estera passi attraverso il vaglio e la discussione parlamentare: lo esige la situazione che stiamo vivendo e che si presta – come storicamente avvenuto – a forzature di stampo autoritario (ed è questa l’altra grande questione che va posta all’ordine del giorno).

Appello rivolto ai gruppi parlamentari dell’opposizione di Camera e Senato

inviato ai gruppi parlamentari il 15/9/2025

-Alleanza Verdi Sinistra

– Italia Viva

-Azione

-Movimento 5 stelle

-Partito Democratico

– + Europa

