Politica

Primo giorno di scuola, Bucci in visita a Sori: “Rimboccatevi le maniche per il vostro futuro”

Genova. Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci era presente questa mattina al suono della prima campanella del nuovo anno scolastico nella sede di Sori dell’Istituto Comprensivo Bogliasco – Pieve Ligure – Sori, accompagnato dal sindaco Marco Visca e dalla dirigente scolastica Anna Mussi. Nel corso della visita il presidente ha salutato gli studenti di diverse classi della primaria e della secondaria, rivolgendo loro gli auguri per l’inizio delle lezioni e l’incoraggiamento per un nuovo anno di crescita.

“Voglio fare i miei migliori auguri a tutti i 160mila studenti liguri – ha dichiarato Bucci –. La scuola è un’occasione formativa unica, quindi bisogna approfittare di ogni anno scolastico per crescere e imparare, costruendo il proprio avvenire non solo attraverso lo studio ma anche grazie ai rapporti che si costruiscono con i compagni di classe e gli insegnanti. La società civile è basata sui giovani, che devono iniziare da subito a rimboccarsi le maniche, studiare e lavorare per costruire quella del futuro”.

