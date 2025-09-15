Primo giorno di scuola tra i cantieri del Pnnr, Salis: “Chiederemo delle deroghe”

Genova. La sindaca di Genova Silvia Salis, accompagnata dall’assessore alle manutenzioni Massimo Ferrante e dall’assessora alla scuola Rita Bruzzone, ha scelto la scuola elementare Diaz, a San Fruttuoso, per augurare in bocca al lupo agli studenti e alle studentesse che oggi hanno iniziato la scuola.

L’occasione è stata buona anche per fare il punto sulle opere e i cantieri legati all’edilizia scolastica finanziati tramite Pnnr e sulle misure adottate per far fronte alla carenza di insegnanti: “È ovvio che ci siano dei disagi, purtroppo sono inevitabili – ha detto Salis – però bisogna guardarli con la prospettiva di creare degli ambienti sani e proiettati nel futuro, con dei servizi che siano all’altezza di quello che si aspettano le famiglie e chi nella scuola lavora”.

