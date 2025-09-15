Rapallo: manifestazione per Gaza, protagonisti 600 alunni

E’ la prima iniziativa del genere in Liguria e forse in Italia. Seicento alunni dell’Istituto comprensivo Rapallo-Zoagli, sfileranno venerdì 19 settembre alle 9, dal porto Carlo Riva al castello dove ci sarà un’installazione artistica. La marcia, silenziosa, per ricordare i coetanei caduti in guerra in medio oriente. L’iniziativa promossa dal Comitato genitori dell’Istituto comprensivo Rapallo Zoagli, di cui è presidente Andrea Bocca, si chiama “Un filo di memoria per la pace”; un messaggio di pace, un monumento alla vita, un urlo silenzioso per dire “No alla guerra”. La manifestazione ha il patrocinio di Regione Liguria e Comune di Rapallo

