Rapallo: porto, il Comune incarica un secondo legale. L’opposizione lascia l’aula

Il Consiglio comunale di questa sera a Rapallo, è stato convocato su richiesta dell’opposizione, solo per discutere la pratica relativa alle responsabilità civili a causa della mareggiata dell’ottobre 2018. Esaurito questo punto i consiglieri di minoranza hanno lasciato l’aula determinando la mancanza del numero legale e il proseguo della seduta.

Quella del porto è una questione complessa che la presenza e le dichiarazioni dell’avvocato Luigi Cocchi e del professore Sergio Maria Carbone non ha soddisfatto completamente l’opposizione. I due legali, dopo la sentenza del Tribunale che ha condannato un funzionario del genio civile per i lavori alla diga (effettuati negli anni Settanta) e rinviato gli atti alla Procura per studiare la posizione del sindaco dell’epoca (non aveva fatto eseguire il collaudo), hanno scritto al sindaco manifestando preoccupazione. Pur spiegando stasera che la normativa assicura che il Comune non ha responsabilità.

» leggi tutto su www.levantenews.it