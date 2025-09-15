Ripartono i corsi di cinema per ragazzi a Sarzana e alla Spezia

Sono aperte le iscrizioni per il corso di cinema organizzato dalla Scuola di Cinema per Ragazzi ZuccherArte, attiva a Sarzana dal 2023 e ora presente anche alla Spezia. I corsi proposti riguardano un laboratorio di cinema per ragazzi dagli 11 ai 13 anni e uno per ragazzi dai 14 ai 18 anni, con lezioni di un’ora e mezza l’una a cadenza settimanale. Durante tutto il percorso, da ottobre fino a maggio, i giovani partecipanti saranno guidati in un avventuroso e creativo viaggio alla scoperta della Settima Arte.

Attraverso varie esercitazioni, i ragazzi affronteranno insieme ai docenti tutte le fasi relative alla realizzazione di un prodotto cinematografico, finendo con le riprese vere e proprie di un cortometraggio, che sarà poi proiettato al cinema con un evento conclusivo. Verrà ideata e scritta una sceneggiatura a misura dei partecipanti e tutti potranno recitare, riprendere e scoprire attivamente quali sono i ruoli del cinema e i meccanismi che portano alla produzione di un film.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com