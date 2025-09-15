Sabato alla villa romana “Penelope, l’eredità delle donne”. Prima dello spettacolo la visita al sito

Fisssata a sabato 20 settembre alle ore 20:30 alla Villa Romana del Varignano, grazie all’accoglienza della Direzione regionale musei nazionali Liguria, la data di recupero di “Penelope, l’eredità delle donne”, spettacolo della Compagnia degli Evasi vincitore di 15 premi nazionali, scritto da Marco Balma. Inizialmente in programma sabato 13 settembre ma rimandato per maltempo, lo spettacolo è un atto unico di 65 minuti, con protagoniste Mafalda Garozzo, Francesca Lopresti, Sabrina Battaglini, Lucia Carrieri, Monica Moro. La regia e il riadattamento sono stati curati dalla regista Vanessa Leonini: “Proporre il nostro spettacolo in una location così suggestiva è un’opportunità preziosa – dice Leonini -, perché è come far camminare Penelope nella storia, in mezzo ad un luogo concreto ma anche magico. Come la nostra protagonista attraversa dimensioni temporali e di coscienza diverse al fine di ritrovare sé stessa e il suo perduto amore, così questo luogo ha attraversato centinaia di anni per arrivare a noi ad evocare una cultura e una società antica ma anche vicina a quella attuale. Questa ci è sembrata un’analogia che si realizza, imperdibile per noi e speriamo per tutti gli spettatori che ci faranno l’onore di assistere allo spettacolo Penelope, l’eredità delle donne“.

Grazie ai premi ricevuti, lo spettacolo è stato inserito nel 2024 nelle stagioni di teatro professionistico del Teatro Sacco di Savona, del Teatro degli Avvaloranti di Città della Pieve, del Teatro Sipario Strappato di Genova e del Festival Internazionale del Teatro Romano di Volterra.

