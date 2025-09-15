Scuole dell’infanzia, sale del 30% richiesta di insegnanti di sostegno. Bruzzone: “Partito nuovo bando assunzioni”

Genova. L’arrivo del primo giorno di scuola è anche l’occasione per fare i conti anche con le difficoltà del comparto, da tempo alle prese con problemi legati alla disponibilità di insegnanti che, come visto negli anni scorsi, spesso non bastano a coprire il fabbisogno in caso di supplenze.

A mostrare maggiormente sofferenza è la scuola dell’infanzia per la quale il Comune di Genova da tempo è alle prese con penuria di organico. “E’ ripartito un nuovo bando per 12 assunzioni, dopo avere proceduto alle stabilizzazioni ed assunto 37 nuove persone per il comparto ATA – ha commentato questa mattina l’assessora ai Servizi educativi Rita Bruzzone – La Direzione competente sta procedendo a svolgere tutti i colloqui necessari per riuscire a coprire tutti i posti vacanti, soprattutto nella scuola dell’infanzia. Per quanto riguarda gli operatori socioeducativi avremo a brevissimo un incontro con i sindacati. Al momento stiamo cercando di coprire tutte le richieste, dalle quali emerge un aumento del 30% per quanto riguarda il sostegno alle disabilità. Abbiamo già investito 15 milioni di euro sulla scuola e stiamo cercando di andare incontro a necessita di tutti. Ci sarà una nuova figura che sarà l’operatore di plesso, comunque avremo molto presto un incontro con la Consulta e con i sindacati per quanto riguarda la parte delle cooperative. Verificheremo che ci sia il rispetto della contrattualità affinché non vi siano disuguaglianze”.

