Sesta Godano, avvistato lupo in paese con un capriolo in bocca. Traversone: “Convivenza difficile e pericolosa”

Un lupo con un capriolo appena ucciso in bocca, a pochi metri dalle abitazioni e da un recinto con due cavalli. È la scena ripresa in un video che nelle ultime ore ha fatto il giro dei social, pubblicato direttamente sulla pagina Facebook del Comune di Sesta Godano. Le immagini mostrano l’animale aggirarsi in pieno giorno a pochi metri dalla strada che attraversa il paese, con il suo carico di preda.

Un episodio che ha destato forte impressione nella comunità e che ha spinto il sindaco Marco Traversone a intervenire pubblicamente con parole nette: “Queste immagini non possono lasciarci indifferenti: un lupo di giorno in pieno centro abitato, con in bocca un capriolo appena ucciso. È una scena che ci colpisce profondamente, perché ci fa capire quanto la distanza tra la fauna selvatica e la vita quotidiana delle persone stia diventando sempre più ridotta”.

