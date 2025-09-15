Sorrisi, urla e spruzzi tra le onde: successo per la Jet Ski Therapy di Fabio Incorvaia con Assonautica

Savona. La Jet Ski Therapy di Fabio Incorvaia e Assonautica prosegue nell’emozionante collaborazione. Domenica 14 settembre, Assonautica Provinciale di Savona ha collaborato con il 7 volte campione del mondo di moto d’acqua Fabio Incorvaia nell’appuntamento savonese con la Jet Ski Therapy.
Anche quest’anno, i soci hanno dato ai “Campioni” di Fabio Incorvaia la possibilità di fare un giro in barca, esperienza certamente non adrenalinica come la corsa sulla moto d’acqua, ma molto apprezzata da tutti i partecipanti.