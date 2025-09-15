Suona la campanella, augurio di buon inizio da parte dell’amministrazione lericina: “Restiamo al fianco della comunità scolastica con responsabilità e visione”

In occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico, il sindaco e l’amministrazione comunale di Lerici in una nota rivolgono un caloroso augurio agli studenti, alle famiglie, al corpo docente, al personale educativo e a tutto il personale scolastico dell’Istituto comprensivo lericino. “Ogni anno scolastico che comincia è una nuova opportunità di crescita individuale e collettiva. È per questo che, fin dal nostro insediamento, abbiamo scelto di porre la scuola al centro della nostra azione amministrativa, nella convinzione che investire nell’istruzione significhi investire nel futuro del nostro territorio”, dichiara il primo cittadino Leonardo Paoletti. “Negli anni, infatti – si legge ancora nel comunicato di Palazzo civico -, si è agito perché alla scuola fosse riconsegnato lo spazio necessario per svolgere tutte le attività correlate alle esigenze degli studenti, anche con disabilità, senza commistioni con altre realtà. E’ stata quindi progettata una razionalizzazione degli spazi a disposizione che ha comportato spese e ristrutturazioni degli edifici dedicati alla scuola creando un grande polo a Lerici che si concluderà con il trasferimento del nido al plesso Poggi e che ha visto interventi sugli altri edifici per oltre 6 milioni di euro soprattutto in materia di sicurezza antisismica, antincendio e qualità della vivibilità degli spazi per garantire ambienti idonei e sicuri all’apprendimento, alla socialità e al lavoro del personale scolastico”.

“Sul plesso Mantegazza è stato fatto un intervento completo di ristrutturazione che ha restituito un edificio moderno e progettato per le nuove generazioni di studenti, ma tutti i plessi sono stati interessati da opere e manutenzioni dalla Serra a Pugliola – aggiunge Marco Russo, vice sindaco e assessore comunale ai Lavori pubblici. “Sono stati fatti interventi alle aree esterne, alle facciate, sugli arredi, agli impianti – prosegue Russo -, molti finanziati con risorse di bilancio e molti anche grazie a bandi che grazie al lavoro degli uffici ci siamo aggiudicati. Un lavoro di pianificazione che ha dato ottimi risultati”.

