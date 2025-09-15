Suoni di motore e spettacolo, alla Spezia il raduno biker

Motori, adrenalina e passione su due ruote: sabato 21 settembre Calata Paita alla Spezia ospiterà un grande raduno motociclistico, organizzato dal content creator locale Nikolas Sgroi, con piloti, creator e sponsor del territorio pronti a far vivere una giornata indimenticabile agli appassionati. La giornata proporrà un calendario ricco di attività: contest con premi per un valore complessivo di 1.500 euro, estrazioni con Mystery Box esclusive e una lotteria riservata ai partecipanti, stand espositivi e test ride delle ultime novità motociclistiche, spazi dedicati al cibo con l’aperitivo del Biker e intrattenimento musicale fino a sera.

Accanto all’aspetto ludico e aggregativo, l’evento dedicherà ampio spazio al tema della sicurezza stradale. I piloti Andrea Majola, vincitore nel 2024 del titolo Junior al ManxGP sull’Isola di Man, e Lorenzo Voch, pilota e istruttore, terranno una lezione rivolta al pubblico presente. I contenuti saranno successivamente diffusi anche online, a beneficio di un pubblico più ampio. Alla manifestazione prenderanno parte alcuni dei principali content creator italiani del settore moto, tra cui Freccia Verde, Muuso, Memito, Zeta.660, Sirv4s, Quelloconlamotofluo, Miscelatore Polacco e Il Guru dei Caschi, confermando la dimensione nazionale dell’appuntamento. Il raduno è reso possibile anche grazie al supporto di numerose realtà locali: Espressione Moto di Sarzana, Power Bile e Moto Moto di Aulla, Croce Verde di Vezzano Ligure, Poke Store, Tappezzeria Baldassini e Motor Mat Racing.

