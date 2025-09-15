Varazze si prepara ad accogliere le Frecce Tricolori in uno speciale Air Show: appuntamento domenica 5 ottobre

Varazze si prepara a salutare la stagione estiva con uno degli appuntamenti più attesi e suggestivi del panorama nazionale. Domenica 5 ottobre 2025, a partire dalle ore 14.00, i cieli della Riviera ligure di ponente saranno il palcoscenico dell’Air Show con le Frecce Tricolori, la celebre Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’Aeronautica Militare. Un evento gratuito e aperto a tutti, che regalerà al pubblico acrobazie mozzafiato, figure spettacolari e il tricolore disegnato in volo, simbolo di eccellenza, disciplina e orgoglio italiano.

L’esibizione sarà il momento culminante di un intero fine settimana ricco di iniziative che animeranno la città e coinvolgeranno residenti e visitatori. Dal 3 al 5 ottobre, infatti, Varazze ospiterà la cinquantesima edizione del Premio Nazionale “L’Alpino dell’Anno 2025”, con mostre, concerti corali, cerimonie commemorative e la tradizionale sfilata degli Alpini lungo le vie cittadine. Parallelamente, il 4 e 5 ottobre, prenderanno vita i GP Days 2025, il grande raduno motociclistico organizzato dall’Associazione Moto Guzzi Genova, che porterà appassionati da tutta Italia tra tour panoramici sul Monte Beigua, mostre fotografiche e momenti di spettacolo e intrattenimento. Non mancheranno inoltre i laboratori creativi nelle scuole, grazie ai quali i più giovani avranno l’opportunità di esprimere il proprio talento realizzando manufatti che verranno esposti in occasione dell’Air Show, sottolineando il valore della partecipazione e del coinvolgimento di tutta la comunità.

