L’Avis-Aido comunale di Arcola ha avviato nei giorni scorsi una raccolta di materiale scolastico da donare al plesso scolastico di Arcola. La raccolta, alla seconda edizione, terminerà il prosssimo 30 settembre. Tra i punti di raccolta individuati: le sedi di Avis di Arcola, Pubblica assistenza Croce verde di Arcola e Pubblica assistenza Humanitas di Romito. Nella locandina qua sotto trovate gli orari di apertura. Dall’Avis-Aido arcolana un ringaziamento per la collaborazione alle due Pubbliche assistenze.
Arcola, raccolta di materiale scolastico alle sedi di Avis, Croce verde e Humanitas