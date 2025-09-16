Arte e solidarietà a Sarzana: Pubblica Assistenza festeggia 150 anni con una lotteria per acquistare un’ambulanza

Una lotteria per festeggiare 150 anni di storia e guardare al futuro con nuovi mezzi di soccorso. La Pubblica Assistenza “La Misericordia & Olmo” di Sarzana ha lanciato oggi la prima edizione di una sottoscrizione a premi che mette in palio nove quadri firmati da importanti artisti locali, tra cui Francesco Musante, Giuliano Tomaino, Francesco Vaccarone e Luciano Viani, a cui si aggiungono Piero Colombani, Edoardo Venturini, Roberto Montanari, Paolino Rangoni e Millo Lasio. I biglietti sono già in vendita in Piazza Matteotti 52, presso la sede della PA e presto anche in altri punti vendita del centro città al costo di cinque euro ciascuno. L’obiettivo dichiarato è quello di vendere tutti i 1.200 disponibili prima dell’estrazione finale fissata per domenica 28 settembre, al termine delle celebrazioni per il 150° anniversario, con regolamento già trasmesso alle autorità competenti.

