Aulla insegna gratuitamente ai cittadini a fare il massaggio cardiaco e usare un defibrillatore

Il Comune di Aulla organizza un corso gratuito di Blsd (basic life support and defibrillation – supporto di base delle funzioni vitali e defibrillazione) rivolto a tutti i cittadini interessati ad acquisire competenze salvavita fondamentali. La data scelta non è causale: il 29 settembre, giornata mondiale per il cuore. Il corso avrà una durata di cinque ore, dalle 14:00 alle 19:00 ed avrà luogo nella sala consiliare del Comune di Aulla.

Il corso, completamente gratuito, prevede una formazione completa articolata in due parti: una parte teorica, in cui verranno esposte le nozioni fondamentali sulle tecniche di rianimazione cardiopolmonare e l’utilizzo del defibrillatore; una parte pratica con esercitazioni per apprendere correttamente le manovre salvavita.

