Baruzzo: “Gaza viene invasa e il centrodestra rifiuta di discutere un odg su questa terribile situazione”

“Oggi Gaza viene invasa e il centrodestra in Regione Liguria rifiuta di discutere un ordine del giorno dedicato a questa terribile situazione, e a unire la voce della nostra Regione a quanti chiedono al governo italiano garanzie adeguate di protezione della missione umanitaria Global Sumud Flottilla”. Si apre così una nota diffusa da Carola Baruzzo, consigliera regionale del Partito democratico.

“Di fronte al genocidio della popolazione palestinese perpetrato dal governo israeliano di Netanyahu, prendere posizione è un dovere morale e politico – prosegue Baruzzo -. L’invasione di Gaza, gli insediamenti in Cisgiordania e la cancellazione di ogni prospettiva di pace e di un Stato palestinese è sempre stato il vero obiettivo del governo suprematista di Netanyahu. L’orribile attentato di Hamas del 7 ottobre ha fornito l’alibi perfetto. La liberazione degli ostaggi, che sta a cuore a tutti, non è mai stata la vera priorità del governo israeliano e le dure voci di accusa contro Netanyahu che si levano oggi dai loro familiari ne sono la prova”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com