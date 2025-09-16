Carichi eccezionali al porto di Genova, De Caro (Trasportounito): “Urgente una cabina di regia per bloccare disservizio ed extra costi”

Liguria. “Una cabina di regia che coordini tutti gli Enti che devono rilasciare i permessi e che impedisca quello che è ormai diventato un rituale, ovvero il blocco del mezzo quando è già partito con una reazione a catena di gravissime conseguenze economiche negative, oppure la rete autostradale ligure e in particolare il nodo di Genova potranno dire definitivamente addio ai trasporti eccezionali e ai trasporti fuori sagoma. Il che significa totale azzeramento di una delle filiere più importanti delle spedizioni da e per il porto di Genova, quella del materiale impiantistico di tutto ciò che non può essere contenuto entro la sagoma di un normale autoarticolato. Ovviamente a diretto vantaggio dei porti del Nord Europa che già oggi stanno approfittando di un dirottamento forzoso di questo tipo di carichi ad alto valore aggiunto”.

La denuncia arriva da Trasportounito secondo cui “la situazione è ormai insostenibile per le aziende di autotrasporto, per chi cura le spedizioni, per i terminal portuali ed è frutto di una disattenzione dalle conseguenze ormai letali”.

