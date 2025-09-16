Contro l’Empoli lo Spezia ha creato più occasioni che in tutto il resto del campionato

In una partita lo Spezia ha creato più occasioni che in tutto il resto del campionato. Attraverso i numeri arriva la certificazione dei passi in avanti della squadra di Luca D’Angelo, che contro l’Empoli gioca una buonissima partita, alla pari contro una delle candidate alla promozione in Serie A. Il primo gol in campionato, arrivato dal dischetto grazie a Salvatore Esposito, rompe quella maledizione delle zero reti segnate, l’unica squadra della Serie B a non aver ancora trovato la via del gol. Ma al Castellani sono tornati anche i tiri in porta, che contro Carrarese e Catanzaro erano mancati: cinque totali, più della somma delle precedenti due (2 con i marmiferi, 1 contro i calabresi).

Lo Spezia ha creato l’1.7 di xG contro i toscani, più di quanto fatto in entrambe le due partite del campionato (0.5 con la Carrarese, 0.7 con il Catanzaro). Una crescita significativa, che ha restituito pericolosità alla squadra di D’Angelo, in grado di ritrovare quell’entusiasmo offensivo che aveva chiesto ai suoi nel pre gara. Non è ancora uno Spezia brillante, soprattutto negli ultimi trenta metri, ma qualcosa si è mosso e i passi avanti sono stati evidenti.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com