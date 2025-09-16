COMMENTA
Coppa Liguria, è già ‘Albingaunia Mania’ al Riva: Borghetto battuto ed entusiasmo alle stelle

albingaunia

Albenga. Continua sulle ali dell’entusiasmo la storia dell’Albingaunia. Subito due vittorie su due partite ufficiali ed un gruppo squadra che sta trascinando nuovamente tutti i tifosi allo stadio. La squadra di Poggi sta facendo velocemente dimenticare il brutto epilogo della scorsa stagione. Una cicatrice che è sì rimasta impressa nei cuori di tutti i cittadini ingauni, ma che è stata subito coperta da un nuovo inizio in Prima Categoria.

Contro il Borghetto arriva la seconda vittoria in Coppa Liguria, ed ora il passaggio del turno è ad un passo. Il match di domenica termina per 3-1 a favore dei bianconeri, in una partita ben interpretata dalla formazione di casa. Due legni colpiti, tante palle gol prodotte durante il match e nessun tiro nello specchio protetto da Massabò tranne nell’occasione del rigore.

