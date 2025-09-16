Coppa Liguria, è già ‘Albingaunia Mania’ al Riva: Borghetto battuto ed entusiasmo alle stelle

Albenga. Continua sulle ali dell’entusiasmo la storia dell’Albingaunia. Subito due vittorie su due partite ufficiali ed un gruppo squadra che sta trascinando nuovamente tutti i tifosi allo stadio. La squadra di Poggi sta facendo velocemente dimenticare il brutto epilogo della scorsa stagione. Una cicatrice che è sì rimasta impressa nei cuori di tutti i cittadini ingauni, ma che è stata subito coperta da un nuovo inizio in Prima Categoria.

Contro il Borghetto arriva la seconda vittoria in Coppa Liguria, ed ora il passaggio del turno è ad un passo. Il match di domenica termina per 3-1 a favore dei bianconeri, in una partita ben interpretata dalla formazione di casa. Due legni colpiti, tante palle gol prodotte durante il match e nessun tiro nello specchio protetto da Massabò tranne nell’occasione del rigore.

» leggi tutto su www.ivg.it