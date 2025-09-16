“Credere in ciò che non si vede per non vedere ciò che si crede” chiama al mondo delle emozioni

Venerdì 19 settembre alle ore 18.30 presentazione del libro Fenomenologia dei concetti. Credere in ciò che non si vede per non vedere ciò che si crede di Stefano Pignato. Dalla prefazione di Francesco Corsi: Da Nietzsche a Merleau-Ponty a Husserl, fino ad Heidegger, si percepisce l’influenza della lezione nietzscheana, con la critica dei valori tradizionali, verso una dimensione di accettazione dell’esistenza come pura sovrabbondanza che non ha un senso.

La critica della fenomenologia della percezione di Merlau-Ponty induce ad una visione diversa rispetto a quella classica dell’empirismo inglese, aprendo una dimensione della coscienza come apertura primordiale all’esistenza, attività in cui la percezione non è determinata da una stringente causalità atomica. Viene in qualche modo criticata l’idea della coscienza intenzionale husserliana, dove è la struttura della mente a intenzionare le cose stesse: il filosofo ne sviluppa l’aspetto fenomenologico realista, per una fenomenologia che evidenzi una genesi malata dei concetti, che hanno finito per stritolare l’autenticità dell’esperienza umana.

