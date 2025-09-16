Dipendenti dell’Autorità Portuale in sciopero a Genova: “La misura è colma”

Genova. Tensione all’interno dell’Autorità di sistema portuale di Genova e Savona, dove i dipendenti hanno incrociato le braccia per protestare contro il trasferimento di un funzionario dalla sede di Genova a quella di Savona. La decisione, definita dall’ente come una “esigenza organizzativa”, è stata letta dai sindacati come un provvedimento punitivo. La mobilitazione è stata accompagnata da un presidio davanti a Palazzo San Giorgio.

Le sigle sindacali hanno denunciato crescenti pressioni politiche sui lavoratori. “La misura è colma,” ha dichiarato Fabio Ferretti della Filt Cgil Genova. “Questo sciopero è un segnale forte che vogliamo lanciare ai vertici dell’ente e alle istituzioni locali e nazionali. Non permetteremo che la dignità di questi lavoratori, essenziali per il porto di Genova, venga calpestata, come accade ormai da troppo tempo.”

