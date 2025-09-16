“Dona la spesa scuola” di Coop Liguria, nel savonese raccolte 1,8 tonnellate di cancelleria

Savona. La raccolta solidale di materiale didattico “Dona la spesa scuola”, promossa il 12 e 13 settembre da Coop Liguria in collaborazione con le associazioni del volontariato impegnate nella lotta alla povertà, ha permesso di raccogliere complessivamente 10,8 tonnellate di prodotti di cancelleria, acquistati e donati da soci e clienti per aiutare le famiglie in difficoltà.

Nel complesso l’iniziativa ha coinvolto una settantina di associazioni supportate dai volontari delle sezioni soci Coop, il cui contributo è preziosissimo per organizzare questa attività.

