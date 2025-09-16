COMMENTA
“Dona la spesa scuola” di Coop Liguria, nel savonese raccolte 1,8 tonnellate di cancelleria

Dona Scuola coop Liguria

Savona. La raccolta solidale di materiale didattico “Dona la spesa scuola”, promossa il 12 e 13 settembre da Coop Liguria in collaborazione con le associazioni del volontariato impegnate nella lotta alla povertà, ha permesso di raccogliere complessivamente 10,8 tonnellate di prodotti di cancelleria, acquistati e donati da soci e clienti per aiutare le famiglie in difficoltà.

Nel complesso l’iniziativa ha coinvolto una settantina di associazioni supportate dai volontari delle sezioni soci Coop, il cui contributo è preziosissimo per organizzare questa attività.

