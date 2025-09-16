“Dona la spesa scuola”, nello Spezzino raccolte e donate 1,7 tonnellate di prodotti

La raccolta solidale di materiale didattico “Dona la spesa scuola”, promossa il 12 e 13 settembre da Coop Liguria in collaborazione con le associazioni del volontariato impegnate nella lotta alla povertà, ha permesso di raccogliere complessivamente 10,8 tonnellate di prodotti di cancelleria, acquistati e donati da soci e clienti per aiutare le famiglie in difficoltà. “Nel complesso l’iniziativa ha coinvolto una settantina di associazioni supportate dai volontari delle Sezioni Soci Coop – leggiamo in una nota diffusa da Coop Liguria -, il cui contributo è preziosissimo per organizzare questa attività”.

Nello Spezzino sono state raccolte 1,7 tonnellate di prodotti, destinate alle parrocchie (San Pietro, San Francesco, Nostra Signora della Salute), all’associazione Buon Mercato e alla Caritas del Canaletto, alla Spezia; alla Caritas associazione Mondo Nuovo, alla Pubblica assistenza Le Riunite e alla Parrocchia di San Francesco d’Assisi, a Sarzana.

