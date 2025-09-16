Gaza, niente dibattito sulla Flotilla in consiglio regionale: in aula urla e una maglietta pro Palestina

Genova. Consiglio regionale diviso – come previsto – sull’ordine del giorno presentato da tutta l’opposizione per esprimere solidarietà alla Gobal Sumud Flotilla e impegnare la giunta Bucci ad attivare il Governo per proteggere gli attivisti in viaggio verso Gaza. Il documento non è stato firmato da tutti i capigruppo e quindi non potrà essere discusso e votato nella seduta odierna. Ma in aula il tema è arrivato comunque.

Il consigliere Stefano Giordano del M5s, primo firmatario dell’ordine del giorno, ha preso la parola a inizio seduta per denunciare gli attacchi subiti dalla Global Sumud Flotilla. Dopo pochi secondi il presidente Stefano Balleari lo ha richiamato all’ordine e a quel punto l’esponente pentastellato ha alzato la voce. “Questo Consiglio è complice di Netanyahu”, ha urlato Giordano, mentre dai banchi della maggioranza Lilli Lauro di Fratelli d’Italia lo ha rimproverato: “Sei un violento“.

