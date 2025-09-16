“Gaza sta bruciando” presidi per la Palestina alla Spezia e Sarzana

Presidio di fronte al Comune della Spezia nel tardo pomeriggio in segno di solidarietà con il popolo palestinese dopo l’invasione di Gaza iniziato questa mattina, all’indomani di un Consiglio comunale sono state discusse due mozioni strettamente legate a quanto sta accadendo in Medio Oriente.

“Ci sono stati moltissimi interventi da parte dell’opposizione – osserva oggi dalla piazza il Consigliere comunale di Rifondazione Massimo Lombardi – ma nessuno della maggioranza. Alle argomentazioni di merito sollevate sulla base del dossier fatto da Francesca Albanese, è stato opposto un silenzio spettrale. Noi continueremo a batterci per i diritti umani violati nei territori occupati”. “Quello che è successo ieri – aggiunge il segretario di Rifondazione Jacopo Ricciardi – è un ennesimo schiaffo alla città da parte della giunta Peracchini. Votare contro un ordine del giorno in solidarietà a Francesca Albanese è una vergogna. La vera Spezia sa da che parte stare, sta dalla parte del popolo palestinese e chiede a gran voce lo stop al genocidio”. Il presidio odierno ha avuto carattere nazionale con lo slogan “Gaza sta bruciando, scendi in piazza oggi” e si è tenuto anche a Sarzana in Piazza Matteotti.

