Istituzioni, aziende, politica e cultura a confronto sui temi di attualità nei ‘Portofino Talks’

Genova. Da icona del turismo internazionale e del lifestyle il borgo di Portofino si trasforma per due gironi in un “hub” di confronto tra istituzioni, imprese, cultura e società civile, attraverso una serie di incontri che avranno come protagonisti esponenti delle istituzioni, rappresentanti delle più grandi aziende italiane e delle piccole e medie imprese, ma anche esponenti del mondo della cultura, direttori di giornale, opinion leader.

L’iniziativa si chiama “Portofino Talks”, a cura di Philia Associates, in collaborazione con il Comune e con il Portofino Yacht Marina in programma il 19 e 20 settembre su Molo Umberto I, adiacente alla famosa “piazzetta” allestito come un’arena di dialogo e riflessione.

