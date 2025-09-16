Lettere/ “Il sindaco di Rapallo e le manifestazioni per Gaza”

Da Franco Fronzoli
Manifestazione per Gaza , protagonisti 600 alunni. Leggo con compiacimento quanto riportato nella lettera dei responsabili dell’Istituto comprensivo Rapallo/ Zoagli. Una iniziativa meritevole, che poteva essere ancora più incisiva, se ci fosse stata una partecipazione di un gruppo di studenti e relativi insegnanti e perché no , genitori, alla manifestazione sullo stesso argomento tenutosi giorni orsono nella Piazza Martiri della Liberazione, ( Chiosco della Musica ) .
Lo affermo, perché tra le promotrici di questa manifestazione, ripeto onorevole , risulta la sindaco di Rapallo, che con enfasi ha divulgato notizie su questa rappresentazione. La stessa sindaco clamorosamente assente nella manifestazione sopra citata al Chiosco della Musica, dove hanno partecipato associazioni umanitarie di diversa entità, nonché appartenenti al clero e tra questi , suore , preti , con la lettura di un messaggio del Vescovo Giampio Devasini .C’è stata , per altro , la presenza di sindaci di altri Comuni in rappresentanza dei loro cittadini . L’assenza della sindaco della città interessata alla manifestazione, non si può declinare come una “ inezia “ bensì come un atto grave ed offensivo per tutta la comunità cittadina. Sarebbe stato un elegante gesto di partecipazione , anche quello di qualche appartenente alla maggioranza del governo locale. Tutti clamorosamente assenti .
Le motivazioni sono eguali, gli intendimenti anche, una partecipazione per la pace, contro i massacri di bambini a Gaza , contro due responsabili di questi eccidi : Netanyahu ed Hamas, un israeliano ed un palestinese. Cito la frase che ho pronunciato in un mio intervento sulla rotonda del Chiosco che ha un significato ben preciso in tutta la sua sinteticità: “ Noi siamo al mondo per lasciare impronte non cicatrici … “ Anche una assenza può essere considerata una “ cicatrice “ ; le impronte sono un cammino verso la pace senza retorica e senza secondi fini.
Alla manifestazione per Gaza dei 600 bambini, io ci sarò, da libero cittadino convinto che la Pace si può alimentare anche con la presenza.