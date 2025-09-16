“La scuola Poggi-Carducci è stata un’opera veramente importante per la città di Sarzana per tutte le famiglie sarzanesi e i bimbi che frequentano lo stesso edificio e bisogna ringraziare anche la qualità degli insegnanti che vi operano, però mi sento di sottolineare ancora una volta la situazione che si è determinata al nuovo plesso”. Così l’ex assessore Juri Michelucci che prosegue: “È iniziata la scuola, ma purtroppo ancora troppe sono le limitazioni per i bambini. Per esempio la palestra agibile negli ultimi mesi dello scorso anno scolastico oggi non può essere utilizzata dai ragazzi, o ancora gli studenti potranno uscire a scaglioni di tre classi ad intervalli alternati. Se si aggiunge che finché l’amministrazione non consegnerà tutta la documentazione necessaria all’Ufficio di Presidenza, non potrà essere valutata la possibilità di trascorrere la pausa ricreativa anche negli spazi esterni. E’ evidente come la situazione sia ancora non definitiva e in pesante ritardo. Personalmente ritengo che debba essere fatto il possibile per consentire agli studenti e al personale la fruizione di tutti gli spazi a loro disposizione, per cui se i ritardi derivano da una inerzia della ditta si agisca oppure al contrario l’amministrazione si assuma la responsabilità di scelte frettolose che hanno creato disagi”.

L’articolo Poggi Carducci, Michelucci: “Anno scolastico iniziato con troppe limitazioni” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com