Rapallo: da oggi gestione diretta dei parcheggi, un primo importante passo

Scaduta ieri la proroga alla società Sif, da oggi il Comune di Rapallo gestisce direttamente i parcheggi a pagamento, circa 320 stalli. Lo fa temporaneamente attraverso la “Portofino Mare” che ha preso in carico i tre ausiliari del traffico garantendo loro la continuità del posto di lavoro. Il Comune di Rapallo incasserà direttamente gli introiti della sosta e delle contravvenzioni di chi omette di pagare. Nei primi giorni il pagamento avverrà solo immettendo monete ai parcometri. Entro breve tempo saranno attivati abbonamenti e app. E’ questo un passo concreto molto importante che porterà il Comune ad avere una società in house e maggiori entrate, si parla di almeno 700.000 euro netti, detratte le spese di gestione; oltre alle contravvenzioni. Forse il primo traguardo importante per questa amministrazione; grazie anche all’apporto del Comune di Portofino.

Soddisfatto l’assessore Fabio Mustorgi per il risultato ottenuto: “Nei prossimi giorni ottimizzeremo il servizio per consentire i sistemi di pagamento alternativi. Il Comune incasserà cifre importanti. In tre anni avremo risorse da poter reinvestire in altri settori, in altri servizi. Si tratta di un primo step in attesa di formalizzare una società in house in grado di gestire altri servizi oltre i parcheggi blu”.

