Rapallo: turismo più forte delle nuvole, le mete Portofino e San Fruttuoso

L’inizio delle scuole e il tempo instabile non fermano il turismo che, col divieto di transito dei pullman turistici a San Michele di Pagana, ha rafforzato le presenze a Rapallo. Grazie anche al servizio di battelli turistici che collega la cittadina a Portofino e alla Baia di San Fruttuoso. Un turismo arricchito dalla sempre numerosa presenza di stranieri, crocieristi, italiani che scelgono di effettuare le ferie a settembre. Di queste presenze fanno in particolare tesoro i commercianti di lungomare e centro storico.

