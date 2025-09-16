Regione. Bucci: “Entro l’anno i due assessori in più”

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria

“Entro l’anno contiamo di avere i due nuovi assessori”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, a margine dell’approvazione, in seconda lettura, delle modifiche allo statuto regionale (legge 3 maggio 2005) che consentono l’introduzione di due nuovi esponenti all’interno dell’esecutivo.

“Serve ancora un po’ di tempo – ha detto Bucci – in quanto domani è prevista la pubblicazione delle modifiche alla legge statutaria e da quel momento scattano i tre mesi necessari per metterla in atto”.

