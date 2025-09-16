Regione Liguria, Bucci: “Entro l’anno i due nuovi assessori, il primo criterio sarà la competenza”

Genova. “I due assessori in più? Mi auguro di farcela entro l’anno”. Vuole correre il presidente della Liguria Marco Bucci dopo aver incassato la seconda (e ultima) approvazione in consiglio regionale della legge che modifica lo Statuto. La norma, grazie all’effetto combinato della legge Malan approvata in parlamento, consente di ampliare la giunta con due pedine ulteriori, superando le ristrettezze introdotte in tempi di spending review.

“Il governo ha dato questa possibilità, noi la cogliamo al volo perché ritengo sia opportuno avere le persone necessarie con cui lavorare – commenta il governatore -. Prima si lavorava con dodici persone, in Comune si lavorava con undici, qui con sette. C’è gente che non ha un minuto libero e soprattutto non può partecipare a tutti gli eventi, pensate solo a chi ha la delega alla Cultura e allo Sport”.

