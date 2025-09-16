“Scattando l’Umbertino”, un laboratorio gratuito di fotografia senza macchina né smartphone (all’inizio)

La cooperativa sociale Mondo aperto propone “Scattando l’Umbertino”, un laboratorio di esplorazione urbana e fotografica nel cuore del quartiere Umberto I della Spezia. “Un percorso in quattro incontri, per giovani dai 14 ai 35 anni, che invita a guardare con occhi nuovi ciò che ci circonda. Ma attenzione: niente smartphone, niente fotocamere all’inizio. Solo occhi e attenzione ai dettagli – leggiamo in una nota di presentazione -. Senza macchina fotografica!? Sì, esattamente. Perché il bello non si trova dietro un obiettivo, ma nello sguardo che posiamo sulle cose. Guidati dal fotografo Francesco Tassara, i partecipanti cammineranno insieme nel quartiere Umbertino per riscoprire scorci, dettagli, emozioni, senza l’intermediazione della tecnologia. Solo dopo aver individuato ciò che tocca davvero la propria

sensibilità, si passerà allo scatto fotografico, con fotocamera messa a disposizione dal laboratorio. L’obiettivo è allenare uno sguardo soggettivo, autentico e personale sul quartiere. Un modo per riappropriarsi della bellezza, anche nei luoghi che viviamo ogni giorno. Le fotografie realizzate verranno poi selezionate per una mostra fotografica finale, che

sarà ospitata proprio nel quartiere Umbertino, valorizzando il territorio attraverso gli occhi dei giovani”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com