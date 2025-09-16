Statuto e allargamento giunta, bagarre in Consiglio regionale. Minoranze: “Solo per moltiplicare poltrone”

Liguria. Nuova bagarre in Consiglio regionale sulle modifiche alla legge statutaria, con riferimento alla composizione e alle funzioni della giunta. Il provvedimento è stato approvato con 18 a favore (maggioranza) e 11 contrari.

La modifica introduce la facoltà di delega dell’esercizio della rappresentanza in giudizio, attualmente in capo al presidente della Giunta, anche al vice presidente o, in sua assenza, al segretario generale o al direttore generale. Viene inserita anche la facoltà del presidente di delegare l’esercizio di alcune funzioni per affari determinati o compiti circoscritti, anche temporalmente, ai componenti della Giunta. Relativamente al numero massimo degli assessori, (attualmente in Regione Liguria è di 7 ndr), viene precisato che il numero massimo dovrà comunque essere definito dalla legge statale; questa modifica consente l’immediato recepimento, senza necessità di ulteriori modifiche statutarie, delle leggi statali sulla materia.

