Territori e ambiente, il 20 e il 21 settembre due dibattiti organizzati da Alleanza Verdi e Sinistra

Savona. Nell’ambito di “Terra!” la prima festa provinciale di Alleanza Verdi e Sinistra, Savona ospiterà due giornate di confronto e approfondimento dedicate alle grandi sfide del nostro tempo.

“La radicalità delle crisi ambientali e sociali che viviamo richiede risposte nette e fondamentali. Con questo spirito, la festa vuole proporre riflessioni e punti di vista diversi sui temi più urgenti della politica regionale e locale”, evidenziano Luigi Lanza, segretario provinciale Sinistra Italiana Savona, Laura Bertolino e Marco Brescia, co-portavoce provinciali Europa Verde Savona.

Il primo appuntamento, sabato 20 settembre alle ore 18, intitolato “Liguria. Cambiare la Regione a partire dai territori”.

» leggi tutto su www.ivg.it