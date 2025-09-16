Trasporti, Scajola: “Tariffe Ita da Genova a Roma sono intollerabili, valuteremo l’ingresso come partner”

Liguria. “L’aeroporto di Genova è strategico, deve crescere ed essere sempre più competitivo. In questi anni Regione Liguria ha sempre fatto la sua parte, investendo anche risorse importanti per il suo rilancio. Valuteremo con la massima attenzione la possibilità di un nostro coinvolgimento come partner, ma lo faremo in un quadro di equilibrio: garantendo la sostenibilità economica, la trasparenza delle scelte, la tutela dei lavoratori e la coerenza con un piano industriale credibile”.

Si esprime così l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola nel rispondere a un’interrogazione presentata dal Partito Democratico in merito a un possibile coinvolgimento della Regione Liguria in qualità di partner dell’aeroporto di Genova.

