Tre decessi in un mese in Italia e Genova che sospende la sperimentazione del taser. Guerri: “Resta in dotazione alla Polizia locale”

Nonostante il dibattito sollevato a livello nazionale dopo tre decessi avvenuti nell’ultimo mese in circostanze che hanno visto l’impiego del taser e nonostante il cambio di rotta deciso in proposito nella vicina Genova, alla Spezia la pistola a impulsi elettrici continuerà a far parte delle dotazioni della Polizia locale. A ribadirlo è l’assessore comunale alla Sicurezza Giulio Guerri: “Il problema non si pone: nella nostra città la sperimentazione ha avuto successo e il taser fa parte a pieno titolo delle dotazioni in possesso degli agenti della Polizia locale spezzina”.

Le tre morti hanno suscitato grande impressione nell’opinione pubblica. La prima è avvenuta a Olbia, dove a perdere la vita è stato un uomo di 57 anni; la seconda nella vicina provincia di Genova, dove la vittima è stata un 41enne di origine albanese; la terza, ieri, alle porte di Reggio Emilia, con un altro uomo di 41 anni deceduto. Si tratta di vicende sulle quali sono ancora in corso le indagini per chiarire le cause esatte dei decessi, ma che hanno già acceso il dibattito sull’efficacia e sulla sicurezza del dispositivo.

