Truffe agli anziani: come evitare di essere raggirati

Dai Carabinieri Comando provinciale di Genova

Prima un messaggio in cui le veniva comunicato di un bonifico in uscita. Poco dopo la chiamata, durante la quale un sedicente appartenente all’Arma dei Carabinieri la metteva al corrente di una truffa in atto per cui era opportuno affidare i propri gioielli per poterli metterli al sicuro.

È quanto accaduto ad una 80enne a Genova qualche mese fa. A seguito delle indagini, i Carabinieri della Stazione di Carignano, supportati dal personale della Stazione Carabinieri di Terzigno, hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal Tribunale di Genova nei confronti di due soggetti, un uomo ed una donna, in quanto responsabili rispettivamente – fatta salva la presunzione di innocenza- di truffa aggravata e di favoreggiamento reale.

