Vado Ligure, una giornata culturale caARTEiv intensa ha dilettato la collina di San Genesio

caarteiv

Vado Ligure. É iniziata con una mostra variegata di tecniche forme e colori, con le sculture metalliche di varie grandezze realizzate con materiale di recupero con maestria e fantasia dall’artista Diego Santamaria di Savona; sculture lucenti ceramiche e metalliche del pluripremiato internazionale Luigino Vador di San Quirino (Pordenone), le fotografie suggestive ricche di pathos sia in bianco nero che a colori dell’educatrice Chiara Maffei d’Imperia, i quadri impressionisti ricchi di pathos con immagini floreali panorami e profili di donna di Edgardo Saini di San Genesio (SV), i libri storici valbormidesi, acquarelli acrilici e ceramiche naïf dell’artista Simona Bellone.

Dopo un pregiato pranzo presso il Circolo San Genesio, la premiazione è iniziata con la lettura, in lingua dialettale sangenese della filastrocca “Orza a còrta”, a cura del collaboratore caARTEiv Marino Oliveri, rievocando emozioni fanciullesche e sorrisi a molti dei presenti.

