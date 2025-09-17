A Savona “Cantiere città”, il percorso per realizzare i progetti contenuti nel dossier di candidatura a Capitale della Cultura

Savona. Cantiere Città ha fatto tappa a Savona per proseguire il lavoro sul Piano strategico per la nuova offerta culturale della città, a partire dal dossier di candidatura a Capitale italiana della cultura. L’appuntamento è parte del programma di capacity building promosso dal Ministero della Cultura – Dipartimento per le attività culturali, Servizio VI dell’ex segretariato generale – e dalla Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali e rivolto alle finaliste al titolo di Capitale italiana della Cultura 2027 con l’obiettivo di dare un futuro al dossier di candidatura.

All’incontro, che si è tenuto questa mattina in Comune a Savona, erano presenti il sindaco Marco Russo con tutta la giunta e alcuni funzionari del Comune, Francesca Neri e Agnieszka Smigiel per la scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali.

