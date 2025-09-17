“Ad Alassio solo una spiaggia libera di 5 metri”, il video su Instagram e Melgrati presenta querela

Alassio. Il sindaco di Alassio presenta querela per diffamazione a tutela dell’immagine della città. Nella giornata di oggi, mercoledì 17 settembre, Marco Melgrati, in qualità di Legale Rappresentante del Comune di Alassio, ha presentato formale querela presso il Comando Compagnia Carabinieri di Alassio nei confronti del sig. M.H., autore di un video diffuso su Instagram lo scorso 9 settembre.

Nel video, dal titolo “Una spiaggia libera di soli cinque metri”, veniva mostrata un’area limitata della battigia cittadina e commentata con l’affermazione “questa è tutta la spiaggia libera che c’è per chi non vuole pagare uno stabilimento”. Nella querela sporta dal sindaco Melgrati si evidenzia come tale rappresentazione sia falsamente riportata e abbia “offeso la reputazione dell’intera comunità cittadina attraverso la stampa o altri mezzi di pubblicità, come i social network”.

» leggi tutto su www.ivg.it