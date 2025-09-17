Atlantificazione dell’Artico e caccia ai sottomarini, l’Alliance torna dai mari sempre più caldi del Nord

Uno dei più grandi e moderni laboratori scientifici galleggianti della Nato ha fatto ritorno alla Spezia dopo quattro mesi di ricerche nei mari più a Nord delle latitudini boreali. Nave Alliance ha ormeggiato in arsenale questo pomeriggio dopo essere salpata il 22 maggio scorso con il suo equipaggio di uomini e donne della Marina Italiana che hanno ospitato e reso possibile l’attività di diversi team scientifici internazionali.

“In 122 giorni abbiamo portato a termine quattro missioni, di cui tre per contro della Nato con scienziati del Centre for maritime research and experimentation. Da parte propria la Marina Militare porta avanti da nove anni il progetto High North, un programma a guida dell’Istituto idrografico della Marina che studia i cambiamenti climatici e mappa i fondali artici con il sonar multibeam per creare rilievi che poi vengono forniti ad altre nazioni che partecipano al progetto con l’obiettivo di creare una grande carta nautica”, ha spiegato il capitano di fregata Stefano Febbraro, comandate di Nave Alliance, dopo il commosso congedo al suo equipaggio e l’abbraccio alla famiglia che lo attendeva sul Molo Lagora.

