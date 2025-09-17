Blue Economy, Bucci nomina il prof. La Mattina senior consultant per attività di consulenza strategica e giuridica

Il presidente della giunta regionale, Marco Bucci, ha nominato il prof. avv. Andrea La Mattina Senior Consultant per attività di consulenza strategica e giuridica nell’ambito delle politiche regionali per la Blue Economy.

“La Mattina – avvocato con esperienza ventennale dello studio legale BonelliErede, professore di diritto della navigazione, titolare di cattedra alla Università degli Studi di Napoli Federico II e già membro del comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale – fornirà al presidente Bucci supporto giuridico in materia di diritto marittimo e portuale – si legge in una nota diffusa dalla Regione -, anche al fine di definire strategie regionali per lo sviluppo sostenibile dell’economia del mare. L’incarico avrà inoltre a oggetto il supporto nel coordinamento tra Regione Liguria e gli stakeholder del settore (porti, università, imprese e altri enti locali)”.

